Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da zorlu arama kurtarma eğitimi

Diyarbakır’da zorlu arama kurtarma eğitimi

Bilgilendirme eğitimi

Kanyon Bağlama Kayalı Allah 

-Eğitim yürüyüşü
-Tatbikat
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekiplerinin üç gün süren Bölgesel Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitimi, Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı Sinek köyündeki kanyonda gerçekleştirildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekibinin DAK Temel Eğitim Programı 1. Modül Kursu’nun Diyarbakır bölümü tamamlandı. Afet ve savaş bölgelerinde yardım çalışmaları yürüten İHH’nın arama kurtarma ekiplerine, çetin koşullarda eğitimler verildi.
Gönüllülere, zor şartlarda hayata tutunabilmek için ip bağlamaktan çadır kurmaya, tehlikeli yollarda saatlerce yürümekten, sarp kayalıklardan ip yardımıyla düzlüğe inmeye kadar tüm eğitimler verildi.
Eğitime 8 ilden, 42 gönüllü ve 8 eğitmen katıldı.
“Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir” İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, eğitim çalışması ile ilgili bilgi vererek, "Eğitimlerimizde kendi yazdığımız modülü uyguluyoruz. Bu eğitimleri de kendi yetiştirdiğimiz eğitmenlerimizle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız eğitimlerin ileri seviyeleri de olacak. Bu bölge bizim için çok önemli. Eğitimlerimiz tüm hızıyla devam edecektir” dedi.
“Bu eğitim, insanlığa katkı sunuyor” Bingöl’den gönüllü olarak katılan Abdulkadir Çiçek, “Bu eğitime katılma nedenim doğadan ve insandan kaynaklanabilecek afetlere acil bir şekilde müdahale etmeyi öğrenmek. Bence her bireyin bu eğitimi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü bu eğitim insanlığa büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu eğitimden sonra Bingöl ve çevresindeki illere katkı sağlayacağım inşallah” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Adam Mısın! filminin galası yapıldıAdam Mısın! filminin galası yapıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Saç Bandı ve Fuları Bağlama ModelleriSaç Bandı ve Fuları Bağlama Modelleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı