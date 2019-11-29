Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

-Yaralının ambulansta ilk müdahalesi yapılması

-Kazaya karışan otomobiller

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, Diyarbakır- Mardin kara yolu Çarıklı Mahallesi hayvan pazarı civarında meydana geldi. İddiaya göre, 21 AAJ 100 plakalı cip, önündeki araca çarpmamak için frene bastı. Bunun üzerine arkadan gelen 21 AAL 450 plakalı minibüs ve minibüsün arkasında bulunan 07 FN 0720 plakalı otomobil birbiriyle çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar otomobilde bulunan yaralıları sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



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