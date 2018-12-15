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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da yükselen nehir suları sise neden oldu

Diyarbakır’da yükselen nehir suları sise neden oldu

Sisten dolayı görünmesi zor olan evler

Yükselen Hayvan 

-Araçlar
-Nehir yatağından yükselen sis
-Otlanan hayvanlar
-Genel ve Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Dicle Barajındaki kapaklardan birinin kopmasıyla birlikte Dicle Nehri'nde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Sur ilçesinde sise neden oldu. Görüş mesafesinin 50 metreye düştüğü Sur ilçesinde trafikte seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı’ndaki kapaklardan birinin kopmasıyla Dicle Nehrinde yükselen su seviyesi sabah saatlerinde Dicle Üniversitesi Köprüsünde bulunan nehir yataklarında sis oluşturarak görüş mesafesini 50 metreye düşürdü. Sur ilçesinde başlayan sis sürücülere trafikte zor anlar yaşatırken, nehir yataklarından yükselen sis kartpostallık görüntü oluşturdu. (MB-AKK-Y)
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