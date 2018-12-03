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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi İzle

Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi İzle

araç trafiğinin aksaması

Uçak Seferleri 

-görüş mesafesinin düşmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşen Diyarbakır'da trafik akışı da olumsuz etkilendi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da gece saatlerde etkisini gösteren sis nedeniyle uçak seferleri sabah saatlerine kadar iniş ve kalkışa iptal edildi. Kentte görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekerken, yoğun sis nedeniyle iptal edilen uçuşlar için hava şartlarının düzelmesinin beklendiği belirtildi. Kentte etkisini sürdüren sis nedeniyle karayolunda da trafik akışı olumsuz etkilendi. Yola çıkan sürücüler sisten dolayı zorluk çekti.
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