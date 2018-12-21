Diyarbakır’da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu

-Ele geçirilen kaçak ve sahte içkiler ile bandrol

-Boş şişeler

-Sahte içki yapımında kullanılan malzemeler

-Kaçak ve sahte içkilerin emniyet binasında sergilenmesi



( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 2 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da boş bir eve yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan bin 933 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, yeni yıl öncesi kaçak içki satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan boş bir daire içerisinde sahte içki yapıldığı istihbaratını alan ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bin 60 şişe kaçak rakı, 562 şişe kaçak votka, 272 şişe kaçak viski, 39 şişe kaçak tekila ile sahte içki yapımında kullanılmak üzere 287 adet boş içki şişesi, 759 adet sahte TAPDK bandrolü, 5 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayda, gözaltına alınan Z.A. ve N.T. isimli şahısların karakoldaki işlemleri devam ediyor. (YRT-MP-Y)

