'Diyarbakır'da Türkçe ve Kürtçe yazılı yön tabelaları korunmaktadır'
" Diyarbakır 'da Türkçe ve Kürtçe yazılı yön tabelaları korunmaktadır" - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı binası ve tabelası - Binanın içinde tabelalarından detaylar - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rıfat Ural'ın açıklamaları - Yeni Hal Caddesi ile Elazığ ve Mahabad Bulvarı üzerindeki Kürtçe yazıların yer aldığı yön levhalarından detaylar" Diyarbakır 'da Türkçe ve Kürtçe yazılı yön tabelaları korunmaktadır" - Diyarbakır 'da terör örgütü PKK yandaşlarının sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesinin Kürtçe yazılı yön levhalarını söktüğüne ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Ural:"Türkçe ve Kürtçe yazılı yön tabelaları olduğu gibi korunmaktadır"DİYARBAKIR (AA) - Terör örgütü yandaşlarının sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kürtçe yazılı yön levhalarını söktüğüne ilişkin haberlerin gerçek olmadığı belirlendi.Terör örgütü PKK'ya yakın bazı internet siteleri ile örgüt yandaşlarının sosyal medya hesaplarından " Diyarbakır 'ın cadde ve bulvarlarında yön tarif eden çift dilli tabelaların sökülerek yerine Türkçe tabela asıldığı" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.Kürtçe yazıların yer aldığı yön levhalarının Yeni Hal Caddesi ile Elazığ ve Mahabad Bulvarı başta olmak üzere kentin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda yer aldığı görüldü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rıfat Ural, AA muhabirine, söz konusu paylaşımların doğru olmadığını belirtti. Belediyenin yaptığı çalışmaları sabote etmek amacıyla bu tür iddiaların yayıldığını ifade eden Ural, şöyle dedi:"Özellikle havaalanı bölgesinde çok güzel şekilde yeni yollarımızı tamamladık. Bu çalışmalardan övgüyle bahsetmeleri yerine oradaki yön levhalarının değiştirildiği algısını yaratmak, vatandaş üzerinde bu yönde bir algı yaratmak isteyenleri görüyoruz. Kesinlikle bunlar doğru değildir. Diyarbakır 'daki Türkçe ve Kürtçe yazılı yön tabelaları olduğu gibi korunmaktadır." - "Algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor"Sosyal medyada kullanılan ve söküldüğü iddia edilen levhanın bulunduğu fotoğrafın eski ve levhaların ilk asıldığı zamana ait olduğunu dile getiren Ural, şu değerlendirmede bulundu:"Köy levhalarımızda dahi hem Türkçe hem de Kürtçe yazı yer alıyor. Yeni yol, kaldırım veya asfalt çalışmaları sırasında eski levhalar sökülür, inşaat bittikten sonra yeniden yerine monte edilir. Kanuni olarak eksik veya yanlış bir şey yapmıyoruz. Diyarbakır 'da bu huzur ortamını etkilemek amacıyla algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Biz insanımızı çok seviyoruz, devlet olarak buradayız. Onların sorunlarına devlet olarak el atıyoruz. Çalışmalarımıza mani olmak maksadıyla bu tür yayınlar yapıldığını düşünüyorum."