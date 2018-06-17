Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı

- Aracın yanmasına ait cep telefonu görüntüleri - Olay yerinden görüntüler - Bismil ilçesinde devrilen hafif ticari araç alev aldı, 4 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde devrildikten sonra alev alan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.Yunus Sarıgül idaresindeki 34 GK 5033 plakalı hafif ticari araç, Batman - Bismil karayolunun Çöltepe Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra alev aldı.Sürücü Sarıgül, Yunus Ekmez (16), Çağrı Demirkıran (17) ve Abdullah Ekin (18), yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından araçtan çıkarıldı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.