Diyarbakır’da trafik kazası: 4'ü çocuk 7 yaralı

-Yerde bulunan araç parçaları



( DİYARBAKIR -HD) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, merkez Bağlar ilçesi Sunay Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 DH 190 plakalı otomobil ile yan yoldan gelen 21 AR 223 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

