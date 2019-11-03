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03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 2’si ağır 6 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Kamera Ticari Araç Cep Telefonu 

-Ambulanstan görüntü
-İtfaiyeden görüntü
-Jandarmadan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır Silvan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan Kağıtlı Karakolu civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolsüz kavşağa girince soldan gelen otomobili fark etmedi, iki araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç takla atarak durabilirken olayda 2’si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşın haber ermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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