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03 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü Video

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü Video

- Diyarbakır 'da trafik kazası - 1 ölü - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin kazaya müdahalesi - Olay anının güvenlik kamerası görüntüleriDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın merkez Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç, Fırat Bulvarı stadyum yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke'ye (51) çarptı.Ağır yaralanan Teke, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.Kazadan sonra olay yerinde kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.

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