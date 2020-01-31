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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Ambulanstan görüntü

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası 

-Hastaneden görüntü
-Hayatını kaybeden şahsın sedye ile taşınması
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.Olay Hazro ilçesine bağlı Bayırdüzü köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakaları öğrenilemeyen iki otomobil köy yolu girişinde kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Hazro ve Silvan'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralananlardan Müslüm Eker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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