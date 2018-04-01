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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı İzle

Polis aracı

Polis Hastane Trafik Kazası 

-Kaza yapan araç
-Hayatını kaybeden kadına ait eşyalar
-Polisin inceleme yapması

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 BS 053 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Aktoprak’a (50) çarptıktan sonra, kaldırıma çarparak taklalar attı. Araç, park halindeki iki vincin arasına sıkışarak durdu. Hafif yaralanan sürücü ve yanında bulunan şahıs kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ise, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü bir süre sonra karakola giderek, polise teslim oldu. Kazayla ilgili inceleme başlattı. (MB-MP-Y)
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