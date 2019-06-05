Diyarbakır’da trafik kazası, 1’i çocuk 4 yaralandı

-Kazaya sebebiyet veren otomobil

-Kazada yaralanan kadın

-İtfaiyenin incelemesi

-İtfaiyenin otomobile su dökmesi

-Genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- 1’çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada otomobil sürücüsü kaçtı DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir otomobil seyir halinde bulunan kapalı kasa minibüse çarpması sonucunda, ‘i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kaza Diyarbakır’ın merkez Kayapınar İlçesi Diclekent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde bulunan 01 ERG 30 otomobil sürücüsü aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda içerisinde kadın ve çocukların olduğu 16 LHA 83 plakalı minibüse çarptı. Otomobil sürücüsü kaçtı Yaşanan trafik kazasında minibüste bulunan 1 kadın, 1 çocuk, otomobilde ise 2 kadın toplamda 4 kişi yaralandı. Kaza ile birlikte otomobil sürücüsü yaralıları olay yerinde bırakıp kaçarken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevrede bulunan en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevre emniyeti alan polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunurken, itfaiye ekipleri de otomobilde yangın çıkmasını önlemek için soğutma çalışması yaptı. Kaçan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, kaza ile ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

