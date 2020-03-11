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11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Diyarbakır’da trafik kazası: 1’i ağır 8 yaralı

Olay yerinden detay

İlk Müdahale Polis Hastane Trafik Kazası Trafik Polisi 

-Araçlardan detay
-Ambulans ve trafik polisi ekiplerinden detay
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Alipinar Mahallesi Mardin Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 66 HL 099 plakalı araç ile 21 BF 610 plakalı araçlar çarpıştı. Olayda araçlarda bulunan Nahsin E., Mehmet E., Sertaç E., Zulehda E., Nazdar E., Fihdez E.,Mustaf M., ile Ramazan M. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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