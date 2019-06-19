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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da trafik kazaları mobeseye yansıdı

Diyarbakır’da trafik kazaları mobeseye yansıdı

MOBESE görüntüleri

Ticari Araç Dikkatsiz Sürücü Mobese Direksiyon Trol 

-Trafik kazalarından görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da, dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobeselere yansıdı. Emniyet Genel Müdürlü'nce paylaşılan görüntülerde, Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol'da arka lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak durabildi. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Kavşakta seyir halinde bulunan otomobili fark etmeden sola dönüş yapmak isteyen tır, araca çarptı. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde meydana geldi. Kavşağa dikkatsiz bir şekilde giren otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle pikap yan döndü. Bir diğer kaza ise Dicle Üniversitesi Hastanelerinin acil giriş kapısındaki kavşakta meydana geldi. Kavşağa kontrolsüz giren otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Tüm bu kazalar, mobeselere saniye saniye kaydedildi. (MB-YRT-
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