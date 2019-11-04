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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe

Operasyondan görüntü

Jandarma Uyuşturucu Ağaçlı Uyuşturucu Madde Uyuşturucu Tacirleri 

-Torbalardan görüntü
-Esrar maddesinden görüntü

( DİYARBAKIR )- Jandarma ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 220 kilogram esrar ele geçirildi DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Lice ilçesi Çağdaş köyünde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu satışa hazır 220 kilo 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu maddeyi sevk etmeye çalışan M.K. isimli şahıs yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Lice ilçesi Çağdaş köyü kırsalındaki ağaçlık ve çalılık alana çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve bu uyuşturucu maddenin kurye vasıtasıyla bulundukları yerden alınarak farklı araçlarla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, “Lice ilçesi Çağdaş köyü kırsalındaki belirlenen yerde, 02 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılan operasyonda; üzeri branda ile kapatılarak çalılık alana gizlenmiş, satışa hazır vaziyette çuvallar içerisinde 220 kilo 10 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak, uyuşturucu maddeyi çalılık alana gizleyen ve sevk etmeye çalışan M.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlere başlanılmış, ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza altına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. (RK-AKK-Y)
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