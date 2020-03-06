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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da teröristlerin döşediği 5 kilogram patlayıcı bulundu

Diyarbakır’da teröristlerin döşediği 5 kilogram patlayıcı bulundu

Operasyon alanından görüntü

Adli Kontrol Akalan Terör Örgütü Teröristler Irak 

-Kazı çalışmalarından görüntü
-Ele geçirilen malzemelerden görüntü
-Şahıslardan görüntü
-detay görüntüler
-fotoğraflar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde düzenlenen operasyonda toprağa döşenmiş halde 5 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 26 Şubat'ta Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 5 kilogram patlayıcı madde, 1 adet alıcı verici, 3 adet elektrikli kapsül, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 46 adet 9 çarpı 19 çapında fişek, 8 adet 7 çarpı 65 çapında fişek, 30 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 1 adet hafıza kartı ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ile irtibatlı olduğu ve eylem arayışı içerisinde olduğu tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 5 Mart'ta adli mercilere sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli şahısın da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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