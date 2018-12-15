Diyarbakır’da teröristlere büyük darbe...Tuzaklanan EYP böyle imha edildi İzle

-güvenlik güçlerinin dereden geçmeleri

-Teröristlerin kullandıkların kış sığınakları ve mağaralar

-Ele geçirilen malzemeler

-detay görüntüler

-ele geçirilenlerin fotoğrafı



( DİYARBAKIR )- Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde geçtiğimiz gün başlatılan operasyonlar sona erdi- Güvenlik güçleri, teröristlerin kış sığınakları ile barındıkları mağaraları tahrip edip kullanılamaz hale getirdi- Operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde önceki gün düzenlenen operasyonlarda, teröristlere büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçlerince, teröristlerin kış sığınakları ile barındıkları mağaralar yok edilirken, operasyonda çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve kırsal alanda, 12 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 20.00’dan itibaren jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularıyla icrasına başlanılan bayrak-107 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman-01 müşterek operasyonunun, bugün gece 02.00 itibari ile başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 5 adet kış sığınağı, 1 adedi 15 bölümlü mezar odalı şeklinde olmak üzere toplam 5 adet doğal mağara, 1 adedi 10 kişinin barınabileceği büyüklükte olmak üzere toplam 2 adet doğal kaya kovuğu tespit edilmeyi müteakip, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında 4 adet mayın el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet el bombası, 60 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el dürbünü, 2 adet küçük tüp, 1 adet kamp tüpü, 2 adet akü, 5 adet küçük pil, 1 adet şemsiye, 1 adet met, 11 adet terörist kıyafeti, 3 çift mekap ayakkabı, 2 çift spor ayakkabı, 2 adet palaska, 1 adet puşi, 5 adet pantolon, 4 adet gömlek, 3 adet kazak, 1 adet tişört, 3 adet mont, 16 adet 2,5 litrelik pet şişe, 10 kilogram makarna, 10 kilogram bulgur, 10 kilogram yağ, 20 kilogram salça, 5 kilogram reçel, 11 kilogram çay, 2 kilogram zeytin, 32 kilogram şeker, 1 adet tencere, 1 adet çaydanlık, 6 adet çay bardağı, 1 adet kaşık, 1 adet halı, 1 adet ilk yardım seti ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi. Operasyon sırasında yol kontrolleri de yapıldı Öte yandan yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde, geçici olarak teşkil edilen 8 yol kontrol ve arama noktalarında görevli personel tarafından uygulama yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bin 146 şahıs ve 528 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 31 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 1’i kasten öldürme, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma suçlarından hakkında aranıyor kaydı bulunan A.T. isimli şahıs olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmış, gözaltına alınan A.T. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.”

