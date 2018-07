Diyarbakır'da teröristler, baba ve oğlunu öldürdü Haberi

-baba fotoğraf



( DİYARBAKIR )- Lice’de iki erkek cesedi bulundu- Cesetlerin baba ve oğluna ait olduğu tespit edildi- Cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış not bulundu DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki erkek cesedi bulundu. Hayvancılıkla uğraşan baba ve oğluna ait olduğu belirlenen cesetlerin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış not bulundu. Edinilen bilgilere göre, Lice ilçesi Yalımlı köyü Leyhosor mezrası Üçyol mevkisinde iki erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemede, cesetlerin bölgede hayvancılık yapan Remzi Güler (48) ve oğlu Mahmut Güler’e (24) ait olduğunu belirledi. Baba ve oğlunun ateşli silahla öldürdüğü de tespit edilirken, cesetlerin birinin üzerinde terör örgütü PKK mensuplarınca bırakılmış not bulundu. Konuya ilişkin Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Silvan ilçesi Cami Mahallesi’nde ikamet etmekte iken geçimlerini sağlamak maksadıyla Lice İlçesi Yalımlı Köyü Leyhosor mezrasında hayvancılık faaliyetinde bulunan baba ve oğlu, Üçyol mevkiinde bugün 13.00’de ölü olarak bulunmuştur. Maktulün üzerinden çıkan nota istinaden baba ve oğlunun, PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca ateşli silahla öldürüldükleri yönünde bilgilere ulaşılmıştır. Lice Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince otopsi ve soruşturma işlemlerine devam edilmektedir” denildi. (MP-Y)