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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya eleman temin eden terörist yakalandı

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya eleman temin eden terörist yakalandı

Teröristin adliyeye çıkarılması

Akalan Leman Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Jandarma ekiplerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da, terör örgütü PKK’ya eleman temin ettiği belirlenen bir terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve daha önce aranma kaydı olmayan Serhat kod adlı İ.B.’nin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Kayapınar ilçesinde belirlenen adreste Lice İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da desteğiyle yapılan operasyonda terörist İ.B., yakalanarak gözaltına alındı. Terörist, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı. (YRT-
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