Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da terör operasyonu İzle

Diyarbakır'da terör operasyonu İzle

Teröristin cenazesinin defnedildiği yer

Terörist Cesedi Polis Memuru Kimlik Tespiti Terör Operasyonu Yardım ve Yataklık 

-Arşiv operasyon görüntüleri

( DİYARBAKIR )- Polisi şehit eden teröristlerden birine ait ceset gömülü vaziyette bulundu- Hani'de polisi şehit eden teröristlere yardım ve yataklık eden 7 kişi tutuklandı DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1 polis memurunu şehit ederek kaçan teröristlere yardım ve yataklık eden 7 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, polislerle girdiği çatışmada ölen 1 teröristin cesedi Lice ilçesinde gömülü olarak bulundu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi Kalaba köyü mevkiinde 17 Aralık 2018 pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Hani İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin BTÖ mensuplarının bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yaralı BTÖ mensuplarının olay yerinden kaçmasına yardım ettikleri tespit edilen ve yakalanan 7 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca devam eden istihbari çalışmalar neticesinde olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristlerden 1 teröristin öldüğü, cesedinin Lice ilçesi Birlik köyüne gömüldüğüne dair bilgiler alınması üzerine, Lice ilçesi kuzeydoğusunda 23 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 23.00’dan itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek-44 operasyonunun icrasına başlanılmıştır. Operasyon bölgesinde 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 11.30 sıralarında Jandarma Komando timleriyle icra edilen temas araması esnasında; Birlik köyü ile Miaran Komu arasındaki kırsal alanda teröriste ait ceset gömülü vaziyette bulunmuştur. Lice Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bahse konu yerde incelemelerin yapılmasını müteakip, şahsa ait ceset kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir" denildi. Teröristi defneden 2 kişi yakalandı Açıklamada, Birlik köyü Miaran mezrasında ikamet eden S.Ö. isimli şahsın ikamet ettiği evde yapılan adli aramada; duvarda kan izleri ve cesedin sarılmasında kullanılan çarşafların tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla malzemelere Olay Yeri İnceleme timi tarafından el konulduğu belirtildi. Açıklamada, "S.Ö. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. S.Ö. isimli şahıs ile yapılan mülakat neticesinde; terörist cesedini Birlik köyü Gezan mezrasında ikamet eden H.Ş. isimli şahıs ile birlikte gömdüklerini beyan etmesi üzerine, H.Ş. isimli şahıs ikamet ettiği adreste yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İlgili Foto Galeriler
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gabar Dağı'nda terör operasyonuGabar Dağı'nda terör operasyonu
Şırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar TamamlandıŞırnak Ve Nusaybinde Operasyonlar Tamamlandı
Şırnak şehitlerini öperek uğurladılarŞırnak şehitlerini öperek uğurladılar
Yüksekovada Terör OperasyonuYüksekovada Terör Operasyonu
İdil Teröristlerden Temizlendiİdil Teröristlerden Temizlendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı