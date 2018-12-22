Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör operasyonu

- Operasyondan detaylar - Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 103 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 103 kilogram esrar ve çok sayıda mühimmat bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Serince köyü mülki sınırlarında 20 Aralık'ta saat 22.00'de başlatılan "İstihbarata Dayalı Nokta Operasyonu" 21 Aralık'ta saat 21.00 itibarıyla başarıyla tamamlandı.Operasyonda, şüphelilerin ev, eklenti ve bahçelerindeki aramalarda, gaz maskesi, el bombası, el dürbünü, 4 kalem pil, 2 el feneri, 2 hücum yeleği, terörist kıyafeti, sırt çantası, koltuk altı tabanca kılıfı, ruhsatsız av tüfeği, 75 av tüfeği fişeği, 23 kilogram kubar ve 80 kilogram toz esrar ile toprağa gömülü 7 jelikan bidon ele geçirildi.Delil niteliği taşıyan malzemeler ve esrar muhafaza altına alındı, diğerleri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.Ev ve bahçelerinde uyuşturucu ele geçirilen M.P, D.P. ve M.Ç. gözaltına alındı.

Uyuşturucu Gaz Maskesi Terör Örgütü İstihbarat Koltuk Altı 

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı