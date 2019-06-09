Diyarbakır’da tatil dönüşü feci kaza: 1 ölü, 4’ü ağır 6 yaralı

-Kaza yapan araç

-Araçtan fırlayan valizler

-Yerde bulunan silah

-Bebek mamasından görüntü

-Ayakkabılardan görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, bayram tatilinden gelen aileyi taşıyan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olayda, altı yaşlarındaki 1 çocuk öldü, 4’ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Olay, Diyarbakır Silvan karayolu 40. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 BLU 17 plakalı hafif ticari araç, bayram tatili sonrası Silvan ilçesine hareket eden aileyi taşırken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, altı yaşlarındaki bir çocuk ölürken, 4’ü ağır 6 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Silvan Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden çocuk ise, otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatılırken, aracın askeri personele ait olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

