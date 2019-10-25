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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 18 yaralı

Kaza karışan otomobil ile minibüs

Polis Tarım Sağlık Ekipleri Kuyular 

-Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılması
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün bir otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi Mapa Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 04 AG 383 plakalı minibüs, kavşaktan geçtiği sırada aniden önüne çıkan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken, işçileri taşıyan minibüs ise yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kaza sonrası can pazarının yaşandığı minibüste bulunan ve aralarında kadın ile çocukların olduğu 18 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya yapan otomobil ve minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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