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06 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın Video

Diyarbakır'da tarihi surlarda korkutan yangın Video

Surların üzerinde yanan otlar

Polis Tarihi Surlar Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Tarihi surların üzerinde biriken otları ateşe verdiler! DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Sur ilçesini çevreleyen ve UNESCO'nun miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Korkulara neden olan yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesini çevreleyen ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün U(NESCO) miras listesinde bulunan tarihi Surların üzerinde biriken otlar kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.
Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 3 ayrı noktada aynı anda ateşe verilen otlar itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, bir süre yangının çıktığı tarihi surların üzerinde soğutma çalışması yaparken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.
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