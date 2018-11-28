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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Diyarbakır'da Tahir Elçi anıldı

Diyarbakır'da Tahir Elçi anıldı

- Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan avukatlar Elçi'nin hayatını kaybettiği terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağına "Tahir Elçi ölümsüzdür" sloganları atarak yürüdü - Baro Başkanı Cihan Aydın'ın açıklaması DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Sur ilçesinde, üç yıl önce 2 polisin şehit düştüğü terör saldırısında yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, düzenlenen törenle anıldı. Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan bir grup avukat, terör saldırısının gerçekleştirildiği Dört Ayaklı Minare'nin bulunduğu Yenikapı Sokağı'na kadar yürüdü.Burada düzenlenen törende, terör olaylarında zarar gören Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla Elçi'nin ölümünden hemen önce yaptığı basın açıklamasındaki konuşması hoparlörden dinletildi.Baro Başkanı Cihan Aydın, Elçi'nin tarihi ve kültürel mirasın korunması pahasına canını verdiğini söyledi.

Elçi'nin " Diyarbakır sevdalısı" olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:"Elçi'nin mücadelesi, salt bölge halkının sorunları ile sınırlı kalmamış, Türkiye halkının yaşadığı hak ihlallerine de kayıtsız kalmayarak mücadelesini sürdürmüştür. Her alanda temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, insanların daha demokratik, daha adil ve daha özgür şartlarda yaşaması için çalışmalar yürütmüştür." Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayı takip ederek, failleri yargı önüne çıkaracaklarını kaydeden Aydın, "Sevgili Tahir Elçi, seni hep iyilikle, uğruna hayatını verdiğin barış, demokrasi ve kardeşlik çağrınla anımsayacağız, anacağız." dedi.
Açıklamanın ardından Elçi'nin öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.Anma etkinliğine, Elçi'nin eşi Türkan Elçi, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekilleri Adnan Selçuk Mızraklı ve Musa Farisoğulları da katıldı.
Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Barosu tarafından, terör olaylarında zarar gören Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması düzenlenmiş, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.

Özgürlük Terör Saldırısı Basın Açıklaması Temel Hak ve Özgürlükler Teröristler 

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