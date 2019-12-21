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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da şüpheli ölüm...Apartmanın önünde ceset bulundu İzle

Diyarbakır'da şüpheli ölüm...Apartmanın önünde ceset bulundu İzle

Olay yerinden görüntü

Genç Kız Şüpheli Ölüm Köpek Güvenlik Güçleri Polis Ekipleri 

-ekiplerden görüntü
-detaylar

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da bir apartmanın önünde genç kızın cesedi bulundu. Ölümün intihar olup olmadığı araştırılıyor. Diyarbakır’da gece geç saatlerde 17 yaşındaki bir kızın, oturdukları apartmanın 10’uncu katındaki evlerinden kendini boşluğa bırakıp intihar ettiği iddia edildi. Cansız bedenine sabah saatlerinde rastlanan talihsiz kızın yüzünün, köpekler tarafından yenildiği öğrenildi. Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde sokakta bulunan bir marketin önünde hareketsiz şekilde yatan bir kız gören gören vatandaşların, durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, 17 yaşındaki kızın öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, genç kızın evi ve bölgede delil çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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