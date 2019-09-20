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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır’da sivil polis otosu kaza yaptı: 3’ü polis, 5 yaralı

Diyarbakır’da sivil polis otosu kaza yaptı: 3’ü polis, 5 yaralı

Kazaya karışan otomobiller

Polis Aracı Polis Memuru Ticari Araç Polis Ekipleri Sivil Polis 

-Polis ekiplerinin incelemesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis aracın hafif ticari araç ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü polis 5 kişi yaralandı.Kaza, Yenişehir ilçesi İstasyon Caddesi köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kentte devriye faaliyeti yürüten Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polis aracı, kavşağı geçişte sağa dönen sivil vatandaşların içerisinde bulunduğu hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma esnasında sivil polis otosu takla atarak ters dönerken, diğer araç ise 50 metre sürükledikten sonra durabildi. Olayın gören vatandaşlar yaralı polis memurları ile vatandaşların yardımına koşarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.Vatandaşların yardımıyla 3 sivil polis memuru ters dönen araçtan çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurları ile vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası polis ekipleri bölgede yaptıkları inceleme sonrası kaza yapan her iki otomobil çekicisi yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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