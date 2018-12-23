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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi İzle

Diyarbakır’da sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi İzle

Hevsel bahçelerinden görüntü

Uçak Seferleri 

-Diyarbakır-Şanlıurfa karayolundan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Araç içerisinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Kentte görüş mesafesi 20 metrenin altına kadar düştü. Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Görüş mesafesinin 20 metrenin altına düştüğü kentte, seyir halindeki sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.
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