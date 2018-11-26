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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da sis İzle

Diyarbakır'da sis İzle

- Kentin farklı noktalarından trafik akışından görüntüler - Diyarbakır Surları ve On Gözlü Köprü'den görüntüler - Diyarbakır - Mardin kara yolundan görüntüler Diyarbakır 'da hava ulaşımına sis engeliDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri gecikmeli yapılıyor.Kentte sabah saatlerinden itibaren görüş mesafesinin yer yer 200 metrenin altına düşmesi nedeniyle hava ulaşımı olumsuz etkilendi.Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması gereken iki uçak seferi iptal edildi, bazı seferler ise gecikmeli gerçekleştirilecek.Öte yandan, trafik ekipleri, sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Diyarbakır 'da dün sabah da yoğun sis yüzünden uçak seferlerinde aksama yaşanmıştı.

Uçak Seferleri Hava Ulaşımı Uçak Seferi 

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