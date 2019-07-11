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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olayın yaşandığı yer

İlk Müdahale Silahlı Saldırgan Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yerinde bulunan boş kovanlar
-Şahsın saldırıya uğradığı yer ve oturduğu sandalye
-Kurşunun işyeri darabasını isbaet ettiği yer
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da bir süre önce ceza evinden çıkan şahıs silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında saldırgan kaçarken yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafenin önünde meydana geldi. Bir süre önce işlediği suç nedeniyle ceza evinden çıkan Sinan Ç., internet kafenin önünde arkadaşları ile oturduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında Sinan Ç.'nin ayağına 2 kurşun isabet etti. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayı gerçekleştiren silahlı saldırgan ise kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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