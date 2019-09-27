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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 3 yaralı

- Diyarbakır 'da silahlı kavga - 3 yaralı - Olay yerinden detaylar - Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Polis Hastane Silahlı Kavga Alacak Verecek Meselesi 

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