- Diyarbakır 'da silahlı kavga - 3 yaralı - Olay yerinden detaylar - Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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