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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ağır yaralı - DİYARBAKIR

- Olay yerinden görüntü - Polis ekiplerinin inceleme yapması Diyarbakır 'da silahlı kavga: 2 ağır yaralıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'ndeki Ceylan Parkı'nda iki grup arasında borç meselesi dolayısıyla başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.Olayda ağır yaralanan H.T (42) ile S.Ş (38) 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

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