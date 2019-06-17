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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı Video

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı Video

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Boş kovanlardan görüntü
-Telefon kabından görüntü
-Polis aracından görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde boş arazide tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada C.A. isimli bir kişi ağır yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Peyas mahallesi 298. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide oturan iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silahların patladığı kavgada C.A. isimli bir kişi ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.
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