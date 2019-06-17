Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

-Boş kovanlardan görüntü

-Telefon kabından görüntü

-Polis aracından görüntü

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde boş arazide tartışan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada C.A. isimli bir kişi ağır yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Peyas mahallesi 298. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide oturan iki grup bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Silahların patladığı kavgada C.A. isimli bir kişi ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri inceleme başlatırken kaçan şahısların yakalanması için operasyon başlatıldı.

