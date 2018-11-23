Diyarbakır’da seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açıldı Video

-Yaralıya ambulansta müdahale yapılması

-Ambulansın hareket etmesi

-Yolun trafiğe kapatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kovanlardan görüntü

-numaratörlerden görüntü

-genel ve detay görüntüler



( DİYARBAKIR )- Şehir magandaları dehşet saçtı: 2 yaralı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, seyir halindeki bir araçtan çevreye rastgele ateş açılması sonucu yoldan geçen iki kişi yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan 75 Metrelik Yol üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeyken etrafa tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kişi, kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Şehir magandaları olayın ardından kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. biri kalçasından diğeri de karnından yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslara alınarak Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, olayın yaşandığı caddeyi trafiğe kapattıktan sonra delil çalışması yaptı. Kurşunların park halindeki araçlara da isabet ettiği görülürken, polis kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

