Diyarbakır’da sel köprüleri yıktı, 100 öğrenci mahsur kaldı

-Karşı tarafta mahsur kalanlar

-AFAD ve UMKE ekipleri

-Ahmet Babat’ın konuşması

-Şerif Yılmaz’ın konuşması

-İş makinası



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Yukarı Molla Ali köyünde dünden beri devam eden sağanak yağmur sele neden oldu. Köyü mezralara bağlayan iki köprü çökünce araçlarda mahsur kalan 100 öğrenci köydeki evlerde misafir edildi. Bağlar ilçesi Yukarı Molla Ali köyünde dünden beri aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle oluşan selde köyü mezralara bağlayan iki köprü çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köprünün çökmesiyle araçlarda mahsur kalan yaklaşık 100 öğrenci sular duruluncaya kadar misafir edilmek üzere köylerdeki evlere götürüldü. Evlerine gidemiyorlar Doluçanak mezrasında ikamet eden ve yolda mahsur kalan Ahmet Babat, “Köprüler yeterli olarak yapılmadığı için ikisi de su altında kaldı. Yaklaşık 100 öğrenci mahsur kaldı. Bunun yanında şehre giden yolcular var. Ondan dolayı kimse eve gidemiyor” dedi.

Selin dinmesini beklediklerini aktaran Yukarı Molla Ali Köyü Muhtarı Şerif Yılmaz, “Bu köprüye ve yola bir çözüm bulunmasını bekliyoruz. Yaklaşık 100 öğrenci ve 20 yetişkin mahsur kaldı. Köyümüze götürdük. Bu gece bizde kalacaklar. Yarın bakalım su inecek mi?” diye konuştu.

Sel nedeniyle kapanan yolun açılması için bölgeye iş makineleri getirildi.



