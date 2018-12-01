Diyarbakır’da sel, bir köyü ikiye böldü Haberi

-Sel sularının köprüyü yıkması

-Taşan sular

-Sel ortasında mahsur kalan vatandaşlar

-Babasının sırtında olan hasta çocuk

-Konuşmalar

-Mahsur kalan araçlar



( DİYARBAKIR )- Ergani ilçesinde bu sabah meydana gelen sel nedeni ile bir köye ulaşım durdu- Sel suları nedeni ile ulaşımın sağlandığı köprü de yıkılınca vatandaşlar hastalarıyla birlikte selin ortasında kaldı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağmur, sele neden oldu. Sel nedeni ile köyü ilçeye bağlayan köprünün çökmesi sonucu köylüler, suların ortasında hastaları ile birlikte mahsur kaldı. Ergani ilçesine bağlı Şeh Gür köyü, bugün sabah saatlerinde sel felaketi ile uyandı. Dün öğlen saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, birikintilerin toplanması ile sele dönüştü. Meydana gelen sel nedeni ile köyü ilçeye bağlayan köprü yıkılırken, hastalarını hastaneye götürmek isteyen vatandaşlar da selin ortasında mağdur kaldı. Hasta çocuk babasının sırtında öylece bekliyor Selin ortasında mağdur kalan vatandaşların cep telefonu ile çektikleri görüntülerde, köprünün tamamen yok olduğu ve bazı vatandaşların da araçları ile birlikte mahsur kaldığı görüldü.

Burada konuşan vatandaşlar, “Köy ikiye ayrıldı. Hastamız var, onu nasıl taşıyacağımızı bilmiyoruz. Yetkililere sesimin gitmesini diliyorum, lütfen bu duruma bir çare bulun. Her sene aynı sorunu yaşıyoruz. Sesimizi duyun, rica ediyoruz, artık yeter sadece bir köprü istiyoruz. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz, bütün girişimlerimiz sonuçsuz kalıyor. Hastamız var, sesimize kim kulak verecek. Biz bu hasta çocuğu nasıl hastaneye götüreceğiz” dedi.

Yağışlı hava dünden bu yana Diyarbakır merkezinde de etkili oluyor. Dünden bu yana artırarak devam eden yağışlar, özellikle sabah saatlerinde etkisini artırdı. Aşırı yağış nedeniyle Diclekent ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasındaki yol üzerinde bulunan elektrik direklerinin altındaki toprak, yağmur suyu nedeniyle boşaldı. Devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle yaşanan boşalma nedeniyle 3 elektrik direği devrildi. Taşıdıkları çift hat orta gerilim hattında hasara neden olan direklerin devrilmesi üzerine buradan beslenen Diclekent, Mezopotamya, Medya ve Huzurevleri mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi yaşandı. Trafoları su bastı Bu arada Kayapınar ilçesindeki birçok noktada yağmur suları trafo binalarını bastı. Trafo binalarına giren yağmur suyu, enerji kesildikten sonra itfaiyenin de yardımı ile boşaltıldı. Trafolardaki su tahliye işleminin ardından buralara yeniden enerji verildi.

Dicle Elektrik ekipleri onardı Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda kesinti yaşanan mahallelere alternatif hatlardan elektrik verilmeye başlanırken, yıkılan direkler ile hasar gören iletim hatlarının onarılması için çalışma başlatıldı. Takviye ekiplerin de bölgeye yönlendirilmesi sonucunda onarım çalışması öğleden önce tamamlanarak, bahse konu mahallelere yeniden düzenli elektrik verilmeye başlandı.

