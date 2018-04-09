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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da şehitler için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da şehitler için mevlit okutuldu

Cami genel

Şehit Polis 

-Cami içerisinden detay
-İl Emniyet Müdürünün gelişi
-Duaya eşlik eden çocuk
-Gül suyu ve şeker ikramı
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kurdoğlu Polis Lojmanları Camiinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü dolayısıyla nedeniyle mevlit okutuldu. İkindi namazını müteakip düzenlenen mevlit programına İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve şube müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı.
Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda şehitler için dualar okundu, ilahiler seslendirildi. Cami çıkışı vatandaşlara gül suyu ve şeker ikram edildi.
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