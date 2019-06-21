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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Diyarbakır'da saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor

- Diyarbakır'da saman yüklü kamyonlar tehlike saçıyor

Saman yüklü kamyonun ilerlemesi

Trafik Güvenliği Cep Telefonu Şehir İçi 

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-Görüntü DIYARBAKIRDA_SAMAN_YUKLU_KAMYONLAR_TEHLIKE_SACIYOR kodu ile Diyarbakır FTP’de

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle ilerleyen kamyonlar trafikte tehlike saçıyor. Diyarbakır’da metrelerce yüksekliğe ulaşan yükleriyle trafikte seyreden kamyonlar kazaya davetiye çıkarıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber buğday hasatlarının tamamlanması sonucunda samanlar yollara çıktı. Özellikle saman yüklü kamyonlar hiçbir güvenlik tedbiri almadan şehir içi ve şehir dışı yollarda seyrederken trafik güvenliğini tehlikeye düşürüyor. Araç sürücüleri her yıl aynı manzara ile karşılaştıklarını ve hem yükseklikleri hem de rüzgarlı havalarda kamyonlardan saçılan samanların görüş açılarını etkilediğini belirterek bu konuda yetkililerin önlem almasını istedi. Saman yüklü kamyonların oluşturdukları tehlike vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedildi. (MB-
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