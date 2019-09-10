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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Diyarbakır’da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı

Diyarbakır’da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı

Saman yüklü kamyonun getirilişi

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Dedektör Köpek 

-Dedektör köpekle arama yapılması
-Uyuşturucu maddelerin saman yüklü kamyonda bulunması
-Uyuşturucu maddelerin sergilenmesi
-Detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır-Lice yolunda durdurulan saman yüklü bir kamyonda yapılan aramada, 663 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Eylül 2019 günü Lice yolu üzerinde durdurulan saman yüklü kamyonda dedektör köpek yardımı ile yapılan aramalarda 663 kilogram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli S.S. isimli şahıs 8 Eylül 2019 günü saat 14.35 sıralarında yakalanarak gerekli adli tahkikata başlandı. Kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde devam edeceği kaydedildi.
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