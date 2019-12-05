Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da sağanak yağmur zincirleme kazaya neden oldu: 1’i ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da sağanak yağmur zincirleme kazaya neden oldu: 1’i ağır 5 yaralı

Kazaya karışan otomobiller

İlk Müdahale Trafik Kazası Sağanak Yağmur Zincirleme Kaza Polis Ekipleri 

-Vatandaşların olay yerinde toplanması
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağmur beraberinde kazaya neden oldu. Bağlar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağmur’ un etkili olduğu kentte beraberinde kazaya neden oldu. Musa Anter Caddesinde seyir halinde bulunan bir otomobil aniden önüne çıkan hafif ticari araca çarpması ile arkadan gelen diğer otomobillerde kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlardan biri park halinde bulunan minibüse çarparak durabilirken, otomobilde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı