Diyarbakır’da sağanak yağmur zincirleme kazaya neden oldu: 1’i ağır 5 yaralı

-Vatandaşların olay yerinde toplanması

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da etkili olan sağanak yağmur beraberinde kazaya neden oldu. Bağlar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, merkez Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde meydana geldi. Sağanak yağmur’ un etkili olduğu kentte beraberinde kazaya neden oldu. Musa Anter Caddesinde seyir halinde bulunan bir otomobil aniden önüne çıkan hafif ticari araca çarpması ile arkadan gelen diğer otomobillerde kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlardan biri park halinde bulunan minibüse çarparak durabilirken, otomobilde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



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