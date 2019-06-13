Diyarbakır’da, Roma dönemine ait 4 heykel ele geçirildi

-Ele geçirilen heykel

-Sikkeden görüntü

-Heykel ve sikkelerin sergilenmesi



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 4 heykel ve bir adet de Bizans dönemine ait bronz sikke ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kayapınar ilçesinde ikamet eden 2 şüpheli şahsın ellerinde bulundurdukları Roma dönemine ait 4 adet heykeli satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi elde edildiği öğrenildi. Alınan bilgiye istinaden 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Kayapınar ilçesi Kaldırım Mahallesi mülki sınırları içerisinde icra edilen ve Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonda, bahse konu şüpheli şahıslar tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet bayan figürlü bronz heykel, 1 adet erkek figürlü bronz heykel, 2 adet hayvan figürlü bronz heykel ve 1 adet Bizans dönemine ait bronz sikke ele geçirildi. Olayda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, olayla iltisaklı 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

