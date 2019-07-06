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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

- Zanlının adliye götürülmesinden detaylarDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde PKK'lı bir teröristin yakalandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği tespit edilen ve silahlı terör örgütüne üye olma, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve basit yaralama suçlarından arama kaydı bulunan Şahin kod isimli terörist Ş.Ö'nün yakalanmasına yönelik Lice ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan Ş.Ö,işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, iş birlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.

Uyuşturucu Akalan Leman Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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