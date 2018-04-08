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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da Paskalya Bayramı kutlandı Haberi

Diyarbakır’da Paskalya Bayramı kutlandı Haberi

Kilisede yapılan ayin

Yumurta Ses Sanatçısı İncil İşkence 

-Kilisede bulunanlar
-Mum yakanlar
-Yumurta dağıtımı
-Yusuf Akbulut’un konuşması
-Kilise Genel

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Hristiyanların dini bayramı olan Paskalya Bayramı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Kutlamada kardeşlik mesajları verildi.
Hazreti İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen ve Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Paskalya Bayramı merkez Sur ilçesinde bulunan tarihi Meryem Ana Süryani Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı. Kilise çanının çalınmasıyla başlayan ayinde vatandaşlar mum yakarak dualar etti. İncil’den bölümlerin ve ilahilerin okunduğu ayini Meryem Ana Süryani Kilisesi papazı Yusuf Akbulut yönetti. Ayini vatandaşların yanı sıra ünlü ses sanatçısı Bedri Ayseli ile İşkence ve Şiddet Mağdurları İçin Sosyal Hizmet, Rehabilitasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği (Sohram-Der) Başkanı Mim Yavuz Binbay da izledi. “Bu bayram barışa vesile olsun” Meryem Ana Süryani Kilisesi papazı Yusuf Akbulut, Paskalya Bayramı ile ilgili olarak, şunları kaydetti: “Bayram dediğimiz zaman aklımıza barış, kardeşlik, dostluk geliyor. Aklımıza kötü bir şey gelmiyor. Diliyorum ki bu bayram bütün dünyada barışa, kardeşliğe vesile olsun. Bütün insanlar barış ve kardeşlik içerisinde yaşasın. İsa Mesih diyor ki, ‘Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. İnsanların birbirini sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Hristiyan olsun, Müslüman olsun, dinli olsun, dinsiz olsun bütün insanlar birbirini sevmelidir.’ Sevgiden, kardeşlikten daha güzel bir şey yoktur.” Kutlama çörek ve boyalı yumurta dağıtımının ardından sona erdi.
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