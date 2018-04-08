Diyarbakır'da Paskalya Bayramı

- Ayinden detaylar - Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut'un konuşması - Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı tarihi Sur ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen ayin ile kutladı - Papaz Akbulut:"Bayram bütün dünyada barışa ve kardeşliği vesile olsun. Bütün insanlar barış ve kardeşlik içerisinde yaşasın"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da yaşayan Süryaniler, Paskalya Bayramı'nı düzenlenen ayinle kutladı.Paskalya Bayramı dolayısıyla tarihi Meryem Ana Kilisesi'ne gelen Süryaniler, mum yakarak dua etti.Papaz Yusuf Akbulut'un yönettiği ayinde, kızlardan oluşan koro, Süryanice ilahiler okudu. İncil'den bölümlerin de okunduğu ve yaklaşık 3 saat süren ayinde Akbulut, Türkçe vaaz da verdi.Törenin ardından açıklama yapan Meryem Ana Kilisesi Papazı Yusuf Akbulut, bayram dendiği zaman akla barış ve kardeşliğin geldiğini belirterek, şöyle konuştu:"Aklımıza kötü birşey gelmiyor. Bayram, bütün dünyada barışa ve kardeşliği vesile olsun. Bütün insanlar barış ve kardeşlik içerisinde yaşasın. İnsanların birbirini sevmesi gerekiyor. Bütün insanlar, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, dinli olsun, dinsiz olsun, bütün insanlar birbirini sevmelidir. Sevgiden ve kardeşlikten daha güzel birşey yoktur."Daha sonra ayine katılanlara yumurta ve çörek ikram edildi.