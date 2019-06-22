Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Diyarbakır’da parkta oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Haberi

Diyarbakır’da parkta oturan 2 kişiye silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Ticari Taksi Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Olay yeri girilmez şeridinden görüntü
-Güvenlik güçlerinden görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da parkta oturan 2 gence seyir halindeki otomobilden açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay, Kayapınar ilçesi Ahmedi Hani Caddesinde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre parkta oturan 2 kişiye 27 Z 0314 plakalı araç içendi bulunanlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda parkta oturan H.T. (42) S.Ş. (38) çeşitli yerlerinden yaralanırken saldırganlar araçlarını olay yerinde bırakıp yaya bir süre kaçarak ticari taksiyle olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleler yapılırken daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Polis, olay yerinde inceleme başlatıp, saldırganlardan 2 kişi yakalarken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. (RK-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı