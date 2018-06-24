Diyarbakır’da oy verme işlemi başladı

-oyların sandığa atılması

-pusulaların mühürlenmesi

-kabinden çıkan vatandaşlar

-röportajlar

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da seçmenler sabahın erken saatinde sandık başına gitti. Yenişehir ilçesinde bulunan Mehmetçik İlköğretim Okulunda vatandaşlık görevlerini yerine getiren vatandaşlar, seçimlerin Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Vatandaşlardan Abdullah Geçer, "Seçimin devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim, İnsanımıza ülkemize dinimize hayırlı olmasını istiyoruz" dedi.

Mustafa Yiğit isimli vatandaş ise, seçimlerin bu ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen, oy verecek olan seçmenler, sandıkların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oy verme işleminin yapıldığı okullarda, engelli vatandaşlar zemin katlarda oy kullandı. Öte yandan il genelinde 1 milyon 23 bin 377 seçmen için 3 bin 321 sandık kuruldu. 9 bin 400 polis kent merkezlerinde, 8 bin 443 jandarma personeli de kırsal bölgelerde güvenliği sağlayacak. (YRT-MP-Y)

