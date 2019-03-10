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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Diyarbakır’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Takla atan otomobil

Güvenlik Güçleri Bild Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ambulans aracı
-Polis ekipleri
-Otomobil koltuğu
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olay, Diyarbakır Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 DD 334 plakalı araç Mardin yolu üzerinde seyir halindeyken, plakası alınamayan bir otomobil önüne kırınca frene bastı. 21 DD 334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 4 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk tedavilerinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin koltukları yola saçıldığı göründü. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
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