Diyarbakır'da otomobil orta refüje çarptı: 5 yaralı

-Ambulansların gidişi

-Kazaya karışan otomobil

-Genel ve detay görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da tali yoldan çıkmak için sol şeritte seyir halinde bulunan otomobil sürücüsü kararsız kalınca orta refüje çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, tali yolda seyir halinde bulunan 21 BC 742 plakalı otomobil sürücüsü sol şeritte seyir halindeyken ana yola geçmekte kararsız kalınca orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç orta refüjde bulunan tabelaya çarparak durabilirken, çevredekilerin haber vermesi ise olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan trafik kazasında beş kişi yaralanırken yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan yol polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kontrollü bir şekilde açılırken, polis kazaya ilgili inceleme başlattı.



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